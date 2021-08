Motorista com cerveja nas pernas é acordado pela PM e diz que dormia no carro porque não tinha casa para voltar

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (23), em Campo Grande, por dirigir embriagado, após ser acordado pela Polícia Militar (PM). Ele disse aos policiais que estava com o carro naquele local porque não tem casa para voltar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia rondas pela região central e viu HB20 parado na faixa de rolamento da rua Pedro Celestino, na contramão. O condutor estava dormindo sentado no banco do motorista com uma lata de cerveja entre as pernas.

O motorista foi então acordado pelos policiais e, em visível estado de embriaguez, disse que trabalhava com serviço por aplicativo, tinha terminado uma corrida e, por não ter casa para ir, ‘parou’ o carro para dormir.

O homem aceitou fazer o teste do etilômetro, que apontou 0,85 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo constatado crime de trânsito. Ele foi então preso em flagrante.