Motorista de caminhão fica preso entre ferragens após atingir muros de casas em Manaus

O condutor da caçamba trafegava pela Avenida Penetração III, mas por algum problema dobrou na Rua D8, que é contramão, e atingiu os muros de duas casas. Apenas o motorista ficou ferido e preso entre as ferragens.

O corpo de bombeiros foi até o local e fez a remoção do motorista, que foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para uma unidade hospitalar.

Na manhã desta quarta-feira (25), os moradores disseram que não tiveram nenhum contato com o responsável pela empresa do veículo. Eles aguardam retorno para que possam arcar com o prejuízo. Na caçamba, o veículo levava asfalto.