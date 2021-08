Motorista perde controle de carro e mata dois em parada de ônibus

Um carro bateu em uma parada de ônibus, na manhã deste domingo (15/8), na BR-070, altura do P Norte, em Ceilândia, no sentido Águas Lindas de Goiás. Duas pessoas que estavam à espera de coletivos morreram e outras sete foram socorridas no local, apresentando dores e ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Fiat Palio branco conduzido por um homem identificado como Ildimar, de 43 anos, colidiu contra a parada de ônibus onde estavam três pessoas. Duas delas faleceram.

Seis pessoas estavam dentro do carro, sendo três menores de idade. Quando as equipes do socorro chegaram, estavam todos fora do veículo.

De acordo com a corporação, o motorista reclamava de dores na nuca, e uma passageira identificada como Adriana, de 28 anos, apresentava dores nos membros inferiores e escoriações na face. Outro passageiro, de 26 anos, identificado como Evando, sofreu um corte na testa. Uma adolescente de 17 anos, que também estava no carro, queixava-se de dores no peito e na parte de cima da cabeça. Uma menina de 6 anos apresentava edema na cabeça e um menino, de 4, foi atendido com hematomas na cabeça e escoriações no rosto.

Todas as vítimas do veículo estavam conscientes, orientadas e estáveis. A menina de 6 anos e o passageiro de 26 foram encaminhados para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC). Os outros ocupantes do veículo foram transportados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que faleceram foram a óbito ainda no local. As vítimas são uma mulher que aparentava ter cerca de 65 anos e um homem sem idade informada. A terceira pessoa que estava na parada de ônibus foi transportada a uma unidade de saúde do DF pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) com traumatismo craniano grave.

O CBMDF atendeu a ocorrência às 7h19, empregando oito viaturas e 27 militares. A corporação não tem informações sobre as causas do acidente. As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.

Procurada, a PCDF informou que o caso será apurado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O). Foi solicitada a perícia para o local e uma equipe policial realizou diligências nos hospitais em que se encontram as vítimas.