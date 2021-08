Motorola abre vagas com home office e para todos os níveis de escolaridade

A Motorola está aumentando seu time de pesquisa e desenvolvimento e abriu processo seletivo para 45 vagas de emprego de todos os níveis, de analista a sênior.

Quando a pandemia passar, os contratados atuarão no escritório da empresa na cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, mas com o trabalho hibrido, ou seja, a junção entre alguns dias de trabalho na empresa e outros em home office.

“Queremos atrair talentos que sejam apaixonados por tecnologia. Profissionais atualizados que acompanhem as tendências do nosso mercado e que possam nos trazer visões diferentes para as áreas de pesquisa e desenvolvimento”, afirma Ana Paula Cavioli, diretora de RH para a América Latina.