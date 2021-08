MPAC instaura inquérito contra Frank Lima após denuncias de assédio sexual e moral

O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil contra o secretário de Saúde e Rio Branco, Frank Lima na 2ª promotoria do patrimônio público que apura assédio sexual e moral.

Ele foi acusado por servidoras de assédio sexual. As mesmas acusações também estão sedo apuradas pela Corregedoria do Município. Na época das acusações, o secretário disse estar tranquilo e que as acusações são políticas e teriam ligação com mudanças feitas na secretaria, especialmente no Fundo Municipal de Saúde, após ele detectar indícios de irregularidades em licitaçṍes.