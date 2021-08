MPF/AC abre inscrições para estagiários em diversas áreas com bolsa de até R$1,7 mil

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições para o processo seletivo público para contratação e formação de cadastro de reserva de estagiários de graduação na área de administração, contabilidade, economia, direito, sistema de informação, comunicação social/jornalismo, engenharia civil e arquitetura.

As vagas são para a Procuradoria da República no Acre(PR/AC) e Procuradoria da República em Cruzeiro do Sul (PRM/CZS).

Os candidatos deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do MPF no Acre, a partir do dia 16 até o dia 22 de agosto. O prazo para confirmação das inscrições será até dia 24 de agosto. Após encerrado o período da inscrição, será divulgada, no site do MPF, a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas.

A realização da prova será em formato on-line, com previsão de ser realizada no dia 27 de agosto de 2021. O processo seletivo consistirá na aplicação de provas objetivas e subjetivas. O conteúdo programático, os requisitos exigidos e outros detalhes podem ser acessados no Edital Nº. 4 de 2021, que deve ser lido com atenção pelos candidatos antes mesmo da inscrição para que conheçam todas as regras e prazos da seleção.

Para os estagiários de graduação, a bolsa tem o valor de R$ 850,00. Já para os estagiários de pós-graduação em Direito, o valor da bolsa é de R$ 1.700,00. Os estagiários receberão ainda auxílio transporte no valor de R$ 7,00 por dia estagiado.

Confira a íntegra do Edital