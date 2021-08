MPF investiga aumento de agrotóxicos no Brasil durante governo de Jair Bolsonaro

O Ministério Público Federal (MPF) abriu, em Brasília, nesta quarta-feira (03), inquérito civil público (ACP) em relação ao aumento da quantidade de agrotóxicos liberada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) desde 2019, início do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A investigação será realizada pela Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF), que deverá apurar, ainda, as implicações na saúde, segurança alimentar e no meio ambiente.

Dados do Ministério da Agricultura analisados mostram que, em 2020, o governo federal liberou 493 agrotóxicos. Isso significa o maior número para um ano de toda a série histórica disponibilizada pela pasta, iniciada em 2000.

Em 2019, o governo já havia batido recorde ao registrar 474 novos pesticidas e substâncias para a agricultura. De janeiro a maio deste ano, o Mapa publicou a aprovação de 170 agrotóxicos. Isso significa que 1.137 novos compostos químicos tiveram o uso autorizado no país somente no governo Bolsonaro.