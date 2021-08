Mudança na maternidade de Tarauacá gera preocupação entre grávidas

A informação de que a Maternidade Ethel Muriel Guedes, em Tarauacá, será transferida para as instalações do Hospital Sansão Gomes gerou apreensão e preocupação entre as futuras mães do município.

Este assunto foi pauta do encontro do deputado estadual Roberto Duarte e a moradora de Tarauacá, Maria José de Lima, na tarde desta terça-feira, 10. “Atualmente, a maternidade encontra-se com sua infraestrutura precária. Quando chove, alaga tudo. Por isso, vão transferir os atendimentos para o Hospital Sansão Gomes. No entanto, as grávidas estão apreensivas, pois o local é quase na saída da cidade. Imagine que já é difícil as grávidas se locomoverem de suas residências para a maternidade, no centro, que dirá para um local mais distante”, lamentou.

A assessoria do deputado Roberto Duarte entrou em contato com a direção do hospital para esclarecer a situação. “Ainda não há nada definido. Porém, a ideia é plausível haja vista as péssimas condições da unidade , pois não possui CNPJ por se constituir ala obstétrica – não maternidade. Daremos mais leitos, mais comodidade e dignidade no atendimento, principalmente no quesito humanização”, explicou Laura Pontes – gerente geral do Hospital Sansão Gomes.

“Será se não seria mais estratégico reformar o atual prédio da maternidade em vez de transferir toda a sua estrutura para o Hospital Sansão Gomes? É triste pensar na possibilidade de as mulheres grávidas terem que andar mais 3km de distância até o hospital. Vamos conversar com os gestores para entender a situação e decidir o melhor para a população”, afirmou Roberto Duarte.