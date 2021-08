Mulher corta tornozeleira, tenta fugir para o Peru e é capturada em Sena Madureira

Uma ação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira (5), por policiais civis e policiais penais de Sena Madureira resultou na captura de uma mulher que era tida como foragida da justiça. Trata-se de Katrine Almeida da Silva, presa em datas anteriores por tráfico de drogas.

De acordo com informações, ela estava sendo monitorada eletronicamente, mas no dia 29 de janeiro deste ano cortou a cinta de seu equipamento e se evadiu, passando a ser considerada foragida.

Os policiais levantaram a informação de que Katrine intencionava fugir do Acre para o Peru. Diante disso, todo um trabalho começou a ser feito com a meta de capturá-la. Nesta manhã, a mesma foi localizada no Bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira.

Após receber voz de prisão, a acusada foi levada para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.