Mulher de Cid Moreira é acusada de falsidade ideológica

Com um desfecho cada vez mais distante, a história envolvendo Cid Moreira, sua mulher e seus filhos, vai ganhando novos capítulos.

Quanto mais o caso vai sendo investigado, novidades vão surgindo, deixando tudo ainda mais complexo. Entra acusações e tentativas de defesas, Fátima Sampaio, esposa de Cid, está sendo acusada de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A mulher do jornalista está sofrendo diversos ataques por parte dos filhos de Cid Moreira. Uma das testemunhas do caso, que já foi ouvida pela justiça, confirmou que o apresentador estaria sofrendo agressões de sua esposa. De acordo com os filhos, Cid estaria sendo mantido em cárcere privado, além de estar sendo dopado constantemente por Fátima.

Além das acusações, Rodrigo e Roger Moreira, filhos do jornalista, pediram a prisão preventiva de Fátima por apropriação dos bens da família, além da interdição do pai junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso foi parar em uma Delegacia Policial de Petrópolis. Nesta semana veio uma nova acusação: coação de testemunha.

E não para por aí! Recentemente, em mais um novo capítulo dessa verdadeira guerra familiar, os herdeiros do jornalista Cid Moreira disseram a justiça que Fátima teria informado, em um documento de compra e venda de uma residência no Rio de Janeiro, que seu estado civil é: divorciada.

De acordo com uma parte dos autos que foram divulgados pelo portal Notícias da TV, Roger e Rodrigo Moreira alegam que: “Os fatos são muito graves. Ela, desde novembro de 2006, é casada com Cid Moreira. Acontece que a mesma vem adquirindo bens como se divorciada fosse”.

Os filhos do jornalista conseguiram uma escritura de 2009 de uma casa que foi comprada por Fátima, porém não foi declarada: “A mesma, diante do tabelião, faltou com a verdade. Declarou-se divorciada enquanto era casada. Praticando falsidade ideológica, com finalidade de lavagem de dinheiro. Dinheiro esse oriundo do seu marido, Cid Moreira, que, em tese, já demonstra incapacidade diante da senilidade”.

A partir de tudo que foi apresentado, os filhos de Cid Moreira acusam Fátima Sampaio de: “Falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, apropriação indébita de valores da vítima senil, dentre outros”. Os herdeiros pedem ainda que a mulher seja interrogada, indiciada e processada na forma da lei penal.

Depois de se manter em silêncio e não falar sobre o assunto que vem tomando conta dos noticiários, Fátima Sampaio decidiu falar e se defendeu das acusações que estão sendo feitas contra ela. Em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da jornalista Sonia Abrão, a mulher de Cid Moreira disse: “Nós estávamos evitando ir para imprensa falar, primeiro porque tem um processo do Roger contra o Cid na Justiça que corre em segredo de Justiça e ele não pode falar”.

Fátima contou que sofre com os filhos de Cid há muitos anos e que está sendo vítima de perseguição: “Eles foram aumentando a agressão, nos perseguindo. Vocês pensam que isso é de agora? Isso é uma coisa antiga… Tem 21 anos que estou com o Cid. Vocês podem imaginar o que essas pessoas têm tentado fazer comigo, mas era de forma mais particular e discreta, as chantagens, as ameaças, os jogos. Não são ameaças claras, são veladas e é muito triste”.