Mulher é suspeita de matar filho de 19 anos após discussão por causa de narguilé em Cacoal, RO

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que estava com o jovem na casa da sogra quando mãe e filho começaram uma discussão por causa de um narguilé. Ambos teriam entrado na casa e a mulher se armado com várias facas dizendo que ia matar o filho.

Um homem que estava no local, amigo da dona da casa, tirou as facas das mãos da suspeita e jogou no quintal. No entanto, a mulher se armou novamente e desferiu golpes no filho.