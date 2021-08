Mulher ferida a facadas pelo marido morre em hospital de Rio Branco

A gerente de restaurante Maria Ivanilde da Silva, de 44 anos, morreu na noite dessa terça-feira (17) no Pronto -socorro de Rio Branco após ser atingida por golpes de facas pelo próprio marido, o autônomo Antônio Uilamo Bezerra.

Bezerra esfaqueou a mulher no início da noite, ela foi socorrida e levada em estado grave ao PS, mas não resistiu aos ferimentos no abdômen e morreu ainda noite de terça. O crime ocorreu na Rua Santa Maria, no bairro João Eduardo II.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar pelos exames cadavéricos.

Após o crime, de acordo com a Polícia Militar, Bezerra desferiu vários golpes de faca nele mesmo e também ficou ferido e precisou de atendimento médico. Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local. A Polícia Civil também foi atender a ocorrência. O G1 tentou obter informações sobre o quadro de Bezerra e aguarda resposta do hospital.

De acordo com um parente da família, que preferiu não se identificar, a filha de Ivanilde, de 19 anos, estava dentro da casa no momento do crime. A filha falou à polícia que não sabe o motivo, mas que o casal começou a discutir e Bezerra partiu para cima da mãe dela.

Vizinhos, ao ouvir os gritos da vítima, chamaram a polícia e o Samu. Ainda de acordo com os vizinhos, o casal parecia ser calmo e eles nunca tinham ouvido uma discussão na casa. A arma do crime foi achada na calçada ao lado da casa.