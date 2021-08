Mulher mata o marido de 72 anos com golpe de panela de pressão

Por G1 DF – Uma briga de casal no Incra 7, área rural de Brazilândia, no Distrito Federal, terminou com a morte de um homem de 72 anos ferido na cabeça com uma panela de pressão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, chamado para atender a ocorrência, o homem morreu na hora, antes mesmo da chegada do socoro.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o casal começou a se desentender por volta das 10h da manhã desta quarta-feira (10).

A mulher, Francisca Eliete Siqueira Cordeiro, de 52 anos, teria então usado uma panela de pressão para se defender e bater no marido, Geraldo Palasso.

Fotos da casa do casal mostram móveis destruídos e fora do lugar, além de eletrodomésticos e louças espalhadas pelo chão da cozinha.

A mulher foi levada para a 24ª Delegacia de Polícia, na região de Ceilândia, que vai investigar o caso.