Munik Nunes, do BBB19, sofre aborto e desaba em lágrimas na internet: “Deus”

Munik Nunes, vencedora do BBB19, resolveu desabafar após recordar um aborto espontâneo que sofreu. Sendo assim, ao ser questionada por um seguidor se já perdeu um filho, a beldade não só confirmou como também detalhou o momento.

“Já comecei a chorar porque é um assunto que dói muito, muito, muito”, iniciou. “Ainda não estou preparada para falar sobre. Mas quero dizer que me senti muito acolhida, muito amada, agora que fui parar para ver as mensagens. Também quero deixar um abraço para todas as mamães que já passaram pela mesma situação. Quero falar que eu sei que não é fácil”, acrescentou Munik Nunes.

A vencedora do BBB19 recordou o quanto acabou sendo difícil enfrentar a situação. “Naquele momento quem me sustentou, quem me deu forças foi Deus. Se apeguem com ele se vocês estão passando por isso neste momento”, orientou.

Vale lembrar que, atualmente, Munik Nunes está solteira. Ela colocou um fim no relacionamento com Caio César, da dupla com Breno. “Terminamos, mas o respeito continua. Continuamos amigos. Gosto muito do Caio, mas no momento foi melhor assim. Deus sabe de tudo e o amanhã só pertence a Ele”, admitiu numa revista à Quem.

“Nos conhecemos pela internet. Já conheço a família dele e ele conhece minha mãe”, explicou a modelo sobre como se conheceram. “Estamos felizes e nos gostamos muito. Íamos esperar um pouco mais para confirmar, porém, não temos nada a esconder”, completou a campeã do reality da Globo, em novembro de 2019.