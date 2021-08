Museu do Seringal reúne relíquias do período da borracha em Manaus; VÍDEO

No Museu do Seringal é possível conhecer mais sobre os costumes vividos no fim do século 18 e início do século 19, período em que o Amazonas viveu mudanças econômicas por conta da comercialização da borracha.

O G1 Amazonas visitou o Museu e trouxe um panorama do que o visitante pode encontrar no espaço. E aí, “bora turistar”? ASSISTA AO VÍDEO CLICANDO AQUI.

O acesso ao Museu é feito somente por meio fluvial. Para iniciar a viagem é preciso acessar a Marina do Davi, localizada na estrada da Ponta Negra. Existem algumas linhas de ônibus do transporte público que passam pelo local, como as linhas 420, 450 e 641.

Chegando na marina, é necessário embarcar em uma das lanchas da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), que faz o transporte de pessoas até o local e sai a cada uma hora. O preço total por pessoa é de R$ 32 (ida e volta).

O Museu do Seringal funciona de terça-feira à sábado, das 9h às 15h, e todas as visitas contam com guias turísticos que já estão inclusos no valor da entrada, que é de R$ 10 por pessoa.

O lugar foi criado em 2001 para ser cenário do filme “A Selva”, com Maitê Proença. Entre os ambientes que compõem o espaço estão a “Casa do Seringueiro”, que recria os principais utensílios usados no século 18, como talheres de prata, malas, relógio suíço e outros itens. A casa traz curiosidades como as marcas mais utilizadas e a maneira de armazenar alimentos na época.