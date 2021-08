Na Aleac, deputado volta a pedir entrega de absorvente grátis em escolas do Acre

O deputado estadual Chico Viga (Podemos) voltou a defender, em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), durante sessão desta terça-feira (31), projeto de lei de sua autoria que obriga a cessão de absorventes femininos nos banheiros das escolas públicas. De acordo com o deputado, o projeto já foi aproado em 25 unidades da federação – as únicas exceções são os estados do Pará e o Acre.

Viga disse ter apresentado o projeto de lei em setembro do ano passado e até agora a proposta não avançou na Aleac. “Esta é uma proposta que visa oferecer dignidade às estudantes de ensino médio e conta com o apoio de várias entidades internacionais, como o Unicef”, disse o deputado.

“A Câmara Federal aprovou medida semelhante e nós temos, aqui na Aleac, que buscar os meios de aprovação desta medida”, acrescentou.