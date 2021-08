Na FIEAC, senador Sérgio Petecão afirma apoio às pautas da indústria

Incentivo e valorização à produção local, melhoria das estradas vicinais e BRs, geração de emprego como forma de redução da violência, oportunidades para autossuficiência econômica e energética, programas habitacionais e apoio ao Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC GER/AC), gargalos com transporte aéreo. Estas foram algumas das demandas e propostas apresentadas ao senador Sérgio Petecão em reunião realizada no início da noite desta quinta-feira, 19 de agosto, com o presidente da FIEAC, José Adriano, a diretoria da instituição e líderes dos diversos segmentos industriais acreanos.

José Adriano explicou que toda política pública precisa visar à geração de renda e que a indústria é um setor intermediário, que transforma a matéria-prima originada no primário (agricultura, pecuária, extrativismo etc.). “Entendemos que é necessária uma política pública voltada para a internalização de todos os recursos que o Estado consegue trazer do Governo Federal. A construção civil irradia e diversifica a distribuição dessa renda entre os demais setores. Temos também um grande desafio, que é a manutenção da BR-364, que dá condição de logística de transporte principalmente da nossa matéria-prima para todas as indústrias que estão distribuídas por todo o estado”, assinalou o empresário.

Ao final do encontro, Petecão acenou positivamente a cada uma das reivindicações, afirmando ser a mesma bandeira que sempre levantou em sua trajetória política. Também elogiou bastante o PEC GER/AC, afirmando ser esse o caminho para o desenvolvimento. “Nós não temos outra saída, se não gerarmos emprego aqui no estado. Os empresários locais sempre batalharam por aqui, são eles que fazem o dinheiro circular. Eles não querem nada demais, querem apenas trabalhar”, reconheceu o parlamentar.

Fotos: Assessoria