Na volta aos trabalhos presenciais, confira fotos e fluxo de votações da Aleac nesta terça

Após 511 dias em trabalho remoto, os deputados estaduais voltaram às sessões no plenário da Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (10).

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, afirmou que todos os protocolos estão sendo cumpridos para um retorno seguro, garantindo a permanência em home office daqueles que têm alguma comorbidade ou não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e com 80% dos servidores.

“Estamos segundo o decreto governamental. É muito bom poder estar voltando, estar mais perto da população”, enfatizou. Foram mais de 400 projetos apresentados durante os dias que não houve sessões extraordinárias presenciais e, segundo o presidente da Casa, as sessões online surpreenderam positivamente.

“A presencial tem o diferencial de estar podendo receber categorias, tem aquele calor, mas as virtuais permitiram votações mais rápidas”, comparou Nicolau.

Na abertura da sessão, os funcionários e ex-servidores que foram vítimas da Covid-19 foram homenageados com um minuto de silêncio, seguida de uma salva de palmas, como forma de honrar com respeito todos as vítimas da doença ao redor do mundo.

Neste primeiro momento, os dias de sessões foram reduzidos de 3 para dois. Segundo o presidente Nicolau, logo que possível as sessões de quintas-feiras, que costumam ser solenes, retornam pois “temos muitos profissionais que atuaram bravamente na pandemia a serem homenageados”.

Projeto a serem votados

Segundo o deputado Nicolau Júnior, entre os principais projetos que devem voltar a serem debatidos estão o auxílio aos professores e a extinção do Instituto de Gestão de Saúde (Igesac), que trata da incorporação dos servidores do pró-saúde à Secretaria de Estado de Saúde.

