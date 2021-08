“Não tem mais volta”, diz tarólogo sobre separação de Simaria e Vicente Escrig

O tarólogo Igor Henrique foi consultado por nós do Observatório dos Famosos para comentar a respeito da separação inesperada da cantora Simaria, da dupla com Simone, e com o empresário espanhol Vicente Escrig. Segundo Igor, o casal lutou muito para manter o relacionamento de pé.

“Lutaram muito para tentar manter esse casamento de pé, mas foi em vão. A vida segue e a amizade entre eles permanece”, comentou.