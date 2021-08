No Acre, decreto institui Comitê de Gestão do SEI para otimização do uso do sistema

O governador do Acre, Gladson Cameli, instituiu nesta quarta-feira (18), pelo Diário Oficial do Acre, o Comitê Gestor do Sistema de Eletrônico de Informações (SEI), que visa à facilitação do uso e sustentabilidade dos processos eletrônicos no âmbito do governo estadual.

Este comitê, segundo o Decreto de nº 9.810, de 16 de agosto de 2021, tem as atribuições de avaliar e traçar estratégias e diretrizes relacionadas à gestão do SEI, bem como avaliar a operacionalização deste sistema.

O inciso IX do decreto, por sua vez, fala sobre a necessidade de o comitê garantir recursos necessários para manter os ambientes de produção, treinamento e testes, bem como suas bases de dados.

Ainda segundo a publicação, o comitê é composto por dirigentes máximos da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Controladoria Geral do Estado – CGE.