No Dia da Revolução Acreana, tempo é quente e seco em todo o AC, diz Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo segue aberto, quente e seco em todo o Acre nesta sexta-feira. A previsão é de um dia ensolarado, com tempo variando de claro a parcialmente nublado em todo o estado, sem possibilidade de chuva.

A temperatura segue elevada durante a tarde. A umidade do ar fica baixa e pode atingir valores entre 30% e 20% nas regiões da capital, do leste e do sul do estado, deixando estas regiões em estado de atenção para baixa umidade do ar.