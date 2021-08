No interior do AC, homem é morto a facadas no aniversário da filha; ‘Caiu na frente da esposa’

Um homem identificado como Raimundo Nonato Firmo de França, 29 anos, foi morto com vários golpes de faca, na noite deste sábado (14), na Comunidade do Acuraua, no Seringal Estirão do Arraial, zona rural do município de Tarauacá, no interior do Acre.

Imagem forte: clique para visualizar

Segundo informações de familiares da vítima, a família estava reunida para comemorar o aniversário de uma das filhas do homem, quando Raimundo chegou em casa correndo com as mãos no peito e caiu na frente da esposa.

O homem morreu antes de ser socorrido. Ainda segundo membros da família, não se sabe quem poderia ter matado Raimundo e qual seria a motivação para o crime.

As forças de segurança foram acionadas via Ciosp e enviaram policiais civis, policiais militares, peritos criminais.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Foram feitas várias diligência pela área, mas ninguém foi preso até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil de Tarauacá.