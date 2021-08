Após decolar de Cruzeiro do Sul, um avião bimotor precisou aterrissar de barriga no município do Jordão, no último sábado (21), após o trem de pouso da aeronave apresentar falhas.

De acordo com o cabo Robson, da Polícia Militar do Jordão, apenas o piloto estava na aeronave e não se feriu. Ainda segundo o PM, o piloto não registrou o incidente com a aeronave.

Assista o vídeo:

*Com informações do site Juruá Informativa