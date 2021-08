No Juruá, governo capacita profissionais da Atenção Básica em planejamento familiar

Uma qualificação em Planejamento Reprodutivo, ministrada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), foi destinada aos enfermeiros e médicos da Atenção Básica dos municípios da regional do Juruá, de enfermeiros das maternidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, como também do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) do Alto Juruá.

O objetivo da atividade é ampliação do acesso de mulheres, homens e casais a informações de métodos contraceptivos, ação imprescindível para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no estado, explica a chefe do Núcleo de Saúde da Mulher da Sesacre, Viviane Silva.

“A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da lei nº 9.263, foi uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Essa lei é entendida como o conjunto de ações de regulação da fecundidade, de forma que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”, destacou Viviane.

O planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil, na medida em que diminui o número de gestações não desejadas e de abortos provocados. Também diminui o número de partos cesarianos realizados para fazer a laqueadura tubária, além de aumentar o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que sejam adequadamente amamentados.