No treino, Pochettino monta time apelão com Neymar, Messi e Mbappé

No treino do Paris Saint-Germain desta terça-feira (17/8), Mauricio Pochettino montou o que os torcedores chamaram de “time mais injusto de todos os tempos”, com Neymar, Mbappé e Messi.

Ao lado de Navas, Di María e Draxler, o trio estrelado venceu o coletivo do dia e a torcida do PSG reagiu nas redes sociais. “Quem escolheu esse time precisa demitir isso é inacreditavelmente duro”, escreveu um. “Esta foto é a definição exata de overkill”, disse outro.

Um fã não deixou passar o fato de Mbappé e Messi estarem juntos e, principalmente, felizes. “Vejo muitas páginas de Madrid no Twitter dizendo que Mbappé não está feliz com a chegada de Leo Messi, mas esta imagem diz outra coisa.”