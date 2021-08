Nova sede da Vitória Régia é inaugurada em Rio Branco; confira tudo!

As empresárias Geize de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias inauguraram na segunda-feira, 16, o moderno e arrojado novo edifício da Farmácia de Manipulação e Empório Vitória Régia, e da loja infantil Vitória Régia Baby Kids & Home.

Com 37 anos de relevantes serviços prestados à comunidade acreana, o empreendimento se expandiu e passa a oferecer seus serviços com mais conforto e qualidade aos clientes, aumentando também a capacidade de atendimento e trazendo mais novidades para a sua clientela, já que a Vitória Régia hoje atende inclusive clientes de outros municípios, de outros Estados e até no exterior, como Peru e EUA.

A obra, planejada e realizada no período de dois anos, tem mais de 700m quadrados, contendo o andar térreo, onde funciona o atendimento ao cliente; e mais três andares, sendo o primeiro andar destinado aos laboratórios; o segundo andar com os auditórios, cozinha funcional e o rooftop; e o terceiro andar, com um showroom dos móveis oferecidos pela loja infantil.

Com um novo conceito, a Farmácia Vitória Régia tem um laboratório de manipulação que é referência em segurança e qualidade, na Região. Para promover a saúde e o bem estar dos clientes, o espaço também passa a oferecer produtos naturais em seu Empório Vitória Régia. E a tradicional loja Vitória Régia Baby Kids & Home, amplia as opções de roupas e calçados infantis, enxovais, móveis e acessórios para bebês.

Um mês de celebrações

Para a inauguração do espaço, as empresárias decidiram fazer pequenas celebrações, iniciando pelos profissionais que trabalharam na obra e alguns amigos e clientes. Estiveram presentes, a arquiteta responsável Karine Geber; os engenheiros Thiago Yonekura e Paulo Parrilha, da Construtora Ômega; Lucas Blazute, do escritório de decoração de interiores Studio Blazute; e o gerente Paulo Coelho, representante do Banco da Amazônia, instituição que possibilitou o financiamento da obra.

O evento foi iniciado às 8h com o desenlace da fita inaugural pelas anfitriãs. Em seguida, em nome de suas sócias, a empresária Geize de Pardo deu as boas-vindas aos presentes e fez um agradecimento a sua equipe de colaboradores e aos profissionais que não mediram esforços para que o sonho se tornasse realidade. Logo após, houve a bênção ecumênica das instalações, compartilhada pelo padre Adriano e pelo pastor Cid Mauro.

Uma merecida homenagem foi prestada pela empresária à primeira funcionária da empresa, dona Geruza Morais, que hoje está aposentada. “A maior riqueza de uma empresa está nas pessoas que dela fazem parte. E a Geruza não é somente uma amiga e uma dedicada ex funcionária, ela nos auxiliou a escrever a história da Vitória Régia”, disse emocionada.

A Vitória Régia fica localizada na rua Rio de Janeiro, 88, bairro Dom Giocondo, bem em frente à loja Iris Tavares, a dois minutos do centro da cidade.

Veja quem prestigiou a inauguração nas fotos de Evelyn e Douglas Barros, de Agência Nativa: