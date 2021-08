Novo amor? Durante evento, Bocalom desabafa, escancara coração e confessa: “Quero fazer serenata”; assista!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Empolgado com a vacinação contra a novid-19 na capital acreana, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não escondeu sua euforia com o avanço da ação. Em vídeos que circulam pelas redes, mostrando sua participação no evento do Progressistas, da posse dos novos presidentes dos movimentos de Jovens e Mulheres, ele comentou sobre as pessoas que resistem à vacina e pediu ajuda dos presentes para incentivarem a população.

Bocalom falou das parcerias entre o Estado e Prefeitura em relação à vacinação e desabafou sobre o uso de máscaras de proteção, dizendo que se sente incomodado com o uso delas.

“Eu quero mostrar minha cara, eu quero mostrar que eu sou bonito, rapaz. Quero mostrar meu sorriso, ir à igreja, fazer o aniversário do meu filho, do meu amigo. Eu quero fazer uma serenata…”

