Novo Bolsa Família será pago em novembro e pode chegar a R$ 1.000, diz Ministro

O ministro da Cidadania, João Roma, disse que a expectativa do governo é começar o pagamento do programa Auxílio Brasil em novembro. Até lá, o governo vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial. Roma participou da entrega da medida provisória que reformula o Bolsa Família nesta segunda-feira (9) ao presidente da Câmara, Arthur Lira .

Na última sexta-feira (6) ele detalhou o sistema de “trilhas” que pode fazer com que o programa Bolsa Família pague até R$ 1.000 . Segundo ele, esse novo formato funcionaria como uma “porta de saída” para o beneficiário “ascender na vida”.

A discussão engloba a inclusão de um programa de microcrédito, mas sem fornecer detalhes, ele não explicou como chegaria a esse valor.

Hoje, o ministro afirmou que o novo programa vai apresentar ferramentas e trilhas para que o cidadão consiga sua emancipação social. Segundo ele, o valor vai ser definido em setembro e deve incluir mais 2 milhões de beneficiários. Atualmente, o Bolsa Família beneficia 14,6 milhões de pessoas.

“O Auxílio Brasil vai além de uma rede de proteção social e ofertará todas as ferramentas. seja através da capacitação, ou financiamento, ou empreendedorismo ou do programa de aquisição de alimentos, possibilidade para que esse cidadão alcance a plena cidadania”, disse João Roma.