Número de incêndios explodem em Porto Velho com 1153 focos de queimadas

O município de Porto Velho está, literalmente, pegando fogo. Essa afirmação pode parecer exagerada, mas não é o que mostra o painel Monitoramento Rural. Na manhã desta sexta-feira(13), foram registrados 1153 focos de incêndio na capital rondoniense.

O Monitoramento Rural está em parceria com o Rondoniaovivo e fornece informações sobre o número de incêndios em tempo real em nosso Estado.

Esses últimos registros mostram um avanço do fogo no município, pois, há dois dias atrás em Porto Velho, haviam 760 locais com focos de incêndios. O crescimento dos números expõe a fragilidade do meio ambiente local, já que grande parte do fogo ocorre em áreas de preservação e reservas indígenas.

Depois de Porto Velho, o Monitoramento Rural mostra que Candeias do Jamari ocupa a segunda posição em queimadas com 462 focos de fogo, seguida por Nova Mamoré, com 370.

Veja em tempo real: https://rondoniaovivo.com/monitoramento-rural/