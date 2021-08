“O desperdício de água ainda é um problema sério em Sena”, diz representante do Depasa

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), em Sena Madureira, emitiu nesta manhã de sexta-feira (27), mais um alerta à população com relação ao desperdício de água, grave problema enfrentado atualmente.

De acordo com Silvânio Nascimento, chefe do setor no município, não há risco de racionamento de água no momento apesar da seca do rio Iaco, porém, alguns moradores, principalmente das partes altas da cidade não estão sendo contemplados em face do desperdício.

“No Jardim Primavera, por exemplo, verificamos hoje pessoas lavando calçadas ou até mesmo seus carros. Com isso, a rede perde força e quem mora na parte alta não recebe água a contento. Em outras situações, as pessoas não fecham os registros após encher seus reservatórios. Nesse momento, pedimos a compreensão da comunidade, pois estamos vivendo o forte do verão”, salientou.

Nas circunstâncias atuais, o consumo de água vem aumentando consideravelmente por conta do calor.

A equipe do Depasa também vem trabalhando no sentido de corrigir os vazamentos que surgem na rede.