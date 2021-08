Você já sabe o que precisa para abrir uma conta no banco? Muitas pessoas acabam se atrapalhando na hora de solicitar a sua conta em alguma instituição, seja ela on-line ou presencial e, por isso, é importante ressaltar quais são os dados necessários para uma abertura rápida e sem imprevistos.

Pode ficar tranquilo, pois os documentos exigidos não são tão complexos assim. Além disso, a maior parte dos bancos oferece uma assistência excelente em todas as etapas da abertura, possibilitando uma maior chance de acerto logo na sua primeira tentativa.

Aproveite e leia o artigo até o final para descobrir mais sobre o assunto.

Documentos para abrir uma conta

Se você está tentando descobrir o que precisa para abrir uma conta no banco, saiba que existem alguns documentos comumente cobrados entre as instituições financeiras. Eles são necessários para comprovar todos os seus dados, visto que será o titular de uma conta em sua empresa.

É importante que eles sejam cobrados em todos os atos de abertura de conta, fazendo com que fraudes sejam evitadas e o cadastro esteja sempre completo com os dados dos clientes. Assim, a instituição bancária e os órgãos fiscalizadores poderão confirmar todas as informações.

O que precisa para abrir uma conta no banco?

Afinal, o que precisa para abrir uma conta no banco? É válido ressaltar que algumas instituições financeiras podem cobrar diferentes tipos de documentos, levando em consideração as suas necessidades e a maneira de operar. Sendo assim, é interessante fazer uma consulta na internet antes de começar. Por exemplo, para abrir uma conta no Bradesco não é a mesma documentação para abrir uma conta no Banco do Brasil.

No entanto, se você estiver tentando abrir uma conta poupança, é muito comum que, além de levar os seus documentos exigidos, você ainda tenha que fazer um depósito inicial. Os valores podem variar de instituição para instituição, sendo necessário ficar bem atento.

Para saber o que precisa para abrir uma conta no banco, é possível realizar uma consulta pelo próprio site do banco ou por seu aplicativo. Também é importante mencionar que o valor depositado inicialmente na poupança precisará ficar parado depois do depósito, sem saque ou transferência, ao longo de um mês.

De uma forma geral, os documentos exigidos para abrir uma conta no banco são:

Um documento de identificação com foto original;

Comprovante de residência (pode ser online);

Comprovante de renda (não é obrigatório em alguns bancos);

No caso de comprovante de residência, é importante que o documento tenha seu nome, mesmo que ainda more na casa dos seus pais.

Contas para menores de 18 anos

Se você é um menor de 18 anos, mas quer saber o que precisa para abrir uma conta no banco, não se preocupe, há algumas alternativas para o seu caso. É válido lembrar que as contas abertas em instituições financeiras só serão válidas para aquelas pessoas maiores de 16 anos.

No entanto, por causa da idade, os requisitos exigidos são um pouco mais amplos, sendo necessário ter todas as comprovações em mãos antes mesmo de ir até o banco ou realizar o cadastro pelo aplicativo.

Os principais documentos para que você saiba o que precisa para abrir uma conta no banco sendo menor de idade são:

Autorização dos seus pais ou responsáveis;

Termo de posse de cargo, caso seja concursado;

Diploma de curso superior, caso já tenha se formado;

Documento com comprovação de posse de uma residência;

Carteira de trabalho com comprovação de registro.

Além desses, os documentos mencionados no tópico anterior também poderão ser exigidos.

Como abrir uma conta digital?

É muito provável que você também deseje saber o que precisa para abrir uma conta no banco digital. No entanto, não precisa se preocupar, porque o procedimento é bem simples e não exigirá muito do seu tempo.

Antes de mais nada, é preciso se certificar de que a instituição financeira em questão, de fato, possui a disponibilidade de abertura de conta on-line. Assim que confirmar, basta instalar o seu aplicativo ou pelo próprio site. Por lá, você encontra uma aba para “Se cadastrar” ou “Seja cliente”.

Depois disso, é só preencher todos os dados que forem solicitados, como nome completo, CPF e uma senha. Além disso, será necessário tirar fotos de alguns documentos, frente e verso, para obter o acesso à conta.

Gostou de conhecer mais sobre o que precisa para abrir uma conta no banco? Então leia mais de nossos conteúdos!