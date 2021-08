Ouça: empregada de Silvio Santos diz que ele se deu alta e está “teimoso” com tratamento

A coluna Leo Dias teve acesso a um áudio no qual uma das empregadas de Silvio Santos, que testou positivo para a Covid-19 aos 90 anos, comenta sobre o estado de saúde do apresentador e dono do SBT a uma amiga. O comunicador foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na noite de sexta-feira (13/8), mas, no dia seguinte, “se deu alta” e foi cumprir a quarentena com a família, na mansão em que mora no Morumbi. Segundo relato da funcionária, Silvio não está nada bem e teima em tomar as medicações.

