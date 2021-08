Pague Menos e Ambev: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (26), duas vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas em Rio Branco. As oportunidades são para operador de loja e aprendiz.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Operador de Loja na “Pague Menos” da Morada do Sol, em Rio Branco (AC): Ensino médio completo, conhecimento de Informática Básica, experiência com vendas, desejável curso de auxiliar de farmácia e experiência com vendas de medicamentos. Precisa atender os clientes no caixa, balcão, telefone e dependências da loja, efetuar conferência e precificação de produtos e realizar reposição de produtos nas prateleiras;

– Aprendiz na “Ambev”: O candidato deve operacionalizar as atividades desenvolvidas viabilizando o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela sua área de atuação, bem como contribuir para maximização/otimização dos serviços prestados à sua área de atuação e demais, mediante orientação e treinamento no que tange às rotinas operacionais. Precisa ter ensino médio completo.