Pague Menos, Estácio e mais: ContilNet separa as melhores vagas nesta sexta para Rio Branco

O ContilNet separou nesta sexta-feira (20), três vagas para diversas áreas e em diversas empresas em Rio Branco. As oportunidades, por sua vez, variam entre: agente de prevenção de perdas, conciliador extrajudicial autônomo e representante comercial.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site LinkedIn. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Agente de Prevenção de Perdas na “Pague Menos” da Estação Experimental: Atender as normas de segurança e procedimentos administrativos da farmácia com o objetivo de zelar pelo patrimônio físico e de pessoal, fiscalizar a entrada e saída de clientes, colaboradores e produtos na farmácia, dentre outros. O candidato tem que ter ensino médio completo, e é desejável experiência em prevenção de perdas ou fiscal de loja;

– Conciliador Extrajudicial no “Tribunal do Consumidor”: salário de R$100 a R$4,6 mil bruto mensal, sendo a remuneração equivalente à produtividade, através da realização de conciliações, negociações de dívidas através da nossa plataforma e aferimento de ganhos sobre os acordos fechados; necessário especialização na área jurídica. Além dos benefícios, o Tribunal do Consumidor disponibiliza, além dos treinamentos, um curso ministrado por uma especialista em mediação e conciliação extraprocessual, credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

– Representante Comercial na “Estácio”: deve possui CNPJ/MEI, ter um perfil empreendedor, facilidade para se relacionar e força de vontade para impulsionar o crescimento profissional e financeiro, além de experiência na área de vendas. Link para cadastro: http://representantes.estacio.br/.