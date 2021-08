Paralimpíadas: 10 motivos para não perder os Jogos de Tóquio

Falta apenas uma semana para o início das Paralimpíadas de Tóquio. A cerimônia de abertura na próxima terça-feira, às 8h (de Brasília), vai marcar o começo das disputas de 22 modalidades. A projeção é de muitas medalhas para o Brasil e principalmente muitas histórias emocionantes até o dia 5 de setembro. Há motivos de sobre para acordar cedo ou até mesmo madrugar para acompanhar tudo, e o ge destaca dez motivos para não perder os Jogos Paralímpicos do Japão.

1. Vai ter medalha todo dia!🥇🥈🥉

O Brasil é uma potência do esporte paralímpico! Figurou no Top 10 nas últimas três edições dos Jogos, e a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é se manter entre as dez primeiras delegações do quadro de medalhas. A projeção é de medalha para o Brasil todo dia! Foram 72 pódios para os brasileiros na Rio 2016.

2. Em busca do 100º ouro! 🏅🏅🏅