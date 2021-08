Paralimpíadas de Tóquio: confira a agenda dos atletas de Rondônia nos Jogos

26 de agosto, às 23h56 – 100m rasos T37 (semifinal)

Mateus, de 27 anos, foi prata no salto em distância no Mundial Dubai 2019, ouro nos 100m, prata nos 200m e no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019. Além disso, também conquistou ouro nos 100m, prata nos 200m e prata no salto em distância no Mundial Londres 2017 e ainda coleciona prata no salto em distância nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Mateus também foi ouro nos 100m, nos 200m e no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015.

