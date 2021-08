Parceria de Brasileia com Estado garante água na torneira a moradores do município

Com muita emoção, a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, anunciou a chegada do abastecimento de água para dois bairros do município; Nazaré e José Rabelo.

O sonho da água nas torneiras nesses dois bairros vem sendo compartilhado com a prefeita desde 2012, quando a mesma ainda era vereadora no município e ouvia a reivindicação dos moradores, que almejavam a chegada da água em suas casas.

A partir da próxima semana a comunidade do Nazaré terá água encanada em suas torneiras, graças à parceria entre o município e governo do Estado.

A boa notícia foi anunciada por Fernanda Hassem, em reunião na Sede do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (DEPASA), junto com a Diretora-presidente do órgão, Waleska Dessoti.

O investimento, na ordem de 870 mil reais, tem a contrapartida de 200 mil reais do município de Brasiléia para que as duas comunidades sejam contempladas e tenham o sonho da água realizado.

A Prefeita Fernanda Hassem, bastante emocionada, destaca a importância da conquista para as duas comunidades.

“Com o coração cheio de gratidão eu comunico a chegada da água nas residências dos moradores do bairro Nazaré e José Rabelo. É uma luta nossa desde 2012, e após muitas agendas entre Prefeitura e Governo do Estado, saímos de Rio Branco com a certeza de que na próxima semana as obras terão início. É um investimento de 870 mil por parte do Estado e nossa contrapartida de 200 mil reais. Quero agradecer aos moradores pela paciência para esperar. Tantas vezes abastecemos os moradores através do carro pipa. A água chegando nas casas é um sonho realizado. Estou muito feliz por mais esse investimento que beneficiará tantas famílias”, destacou.