Parceria entre Deracre e comunidades acelera construção de pontes e recuperação de ramais em Sena Madureira

O diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, esteve na manhã desta quarta-feira (25) na zona rural do município de Sena Madureira. O objetivo da visita foi vistoriar as obras do Deracre nos ramais e a construção de pontes.

De acordo com Antunes, por determinação do governador Gladson Cameli (PP), o órgão fechou parcerias com as comunidades para acelerar o andamento das obras na região.

Só no Ramal do 15, são nove pontes construídas por meio dessa parceria. O líder comunitário Lázaro Melo agradeceu o apoio dado pelo Governo do Estado e disse que espera que todas as pontes estejam prontas até o final do verão.

Já no km 21, no projeto Favo de Mel, o problema é outro, os pontos de alagamento, mas a solução é a mesma, a parceria entre o Deracre e a comunidade para aterrar esses pontos.

De acordo com o líder comunitário José Ribamar, há mais de 20 anos que a comunidade espera por melhorias no ramal, que segundo ele, por conta dos alagamentos, já chegou até a morrer uma pessoa no ramal. Mas agora, finalmente Ribamar e a comunidade podem comemorar a solução do problema.

O engenheiro Petrônio Antunes esclareceu que as obras na comunidade já estão avançadas, tendo terminado já a primeira etapa e dando início a segunda. “O aterro começou a ser feito após a visita do governador ao município, por determinação dele, já que a comunidade solicitava há muito tempo esse benefício”, concluiu.