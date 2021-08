Parcerias entre Estado e prefeituras vão levar obras para Capixaba e Rio Branco

Em continuidade à parceria do governo do Acre com as prefeituras, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizou na quinta-feira, 26, uma reunião com os prefeitos de Capixaba e de Rio Branco para tratar de obras que serão executadas nos municípios. O governo está investindo mais de R$ 20 milhões nas obras de reforma dos prédios públicos e na pavimentação e recapeamento das ruas selecionadas em quase todos os municípios do estado.

“Vamos atender os municípios cuja malha viária precisa de melhoria. Estamos avançando com as ações de governo também na recuperação dos prédios públicos, o que gera, com as obras, emprego e renda para a população”, destacou Cirleudo Alencar, gestor da Seinfra.

Os benefícios da parceria foram apontados pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom: “O objetivo do governo e da prefeitura é o mesmo: melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Rio Branco. A prefeitura irá assumir a manutenção total para a prefeitura”.

Os municípios que já foram atendidos com essa parceria são: Sena Madureira, Porto Acre e Senador Guiomard. As próximas cidades a serem beneficiadas serão Plácido de Castro, Acrelândia e Rio Branco.

“Queremos firmar essa parceria com o governo para que Capixaba também receba as obras do Estado para a revitalização do ginásio e do centro cultural do município, a pavimentação das ruas, que vai beneficiar toda a população”, ressaltou o prefeito de Capixaba, Manoel Maia.