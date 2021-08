Pela primeira vez, desde que deixou o governo, Tião Viana relembra feitos da era petista

Nostalgia

Afastado do governo do Estado há quase três anos, o ex-governador Tião Viana (PT) relembrou pela primeira vez, nas redes sociais, feitos da época em que governou o Acre. Em uma postagem feita nesta quinta (19), Viana destacou o investimento da sua gestão em saneamento. “O maior investimento proporcional em saneamento básico já feito num estado do Brasil. Os frutos… redução em 50% da mortalidade infantil em Rio Branco, 27% nos municípios #tbt”, escreveu o petista.

Medicina

Tião, que também é médico e professor universitário, tem se dedicado exclusivamente ao exercício das profissões desde que saiu do Palácio Rio Branco, em janeiro de 2019. Infectologista, Tião Viana tem sido um dos médicos mais requisitados do Acre desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Twitter

O ex-governador é conhecido por ser bem ativo no twitter, rede social que usa desde a época em que era chefe do Executivo estadual. Mas nem por lá Viana costuma falar da sua gestão. Geralmente, as postagens são sobre política nacional e saúde. Por isso, a surpresa do TBT feito por ele hoje.

Não quer

Pode até parecer que a repentina postagem do ex-governador, exaltando sua gestão, tenha um fundo de pretensões eleitorais, mas o próprio Tião já disse que não tem mais interesse de disputar cargos políticos. O ex-governador quer se dedicar somente à medicina e a docência, pois também é professor do curso de medicina da Ufac.

Nostalgia 2

Quem também lembrou com nostalgia os tempos do PT no Acre foi o irmão de Tião Viana, o ex-senador Jorge Viana. Em uma postagem nas redes sociais, JV contou que ficou emocionado ao encontrar uma jovem apoiadora, no bairro Taquari, que montou um álbum de fotografias e recortes de jornais da época em que ele foi governador. “Vamos continuar lutando para o Acre voltar a ter dias melhores”, escreveu.

CPI do Busão

Finalmente a CPI do transporte público vai engrenar na Câmara de Vereadores de Rio Branco. A vice-presidente da Casa, a vereadora Michelle Melo (PDT), conseguiu reunir as assinaturas necessárias para abrir a CPI nesta quinta (19). Assinaram o pedido os vereadores Fábio Araújo (PDT), Joaquim Florêncio (PDT), Lene Petecão (PSD), Emerson Javrude (MDB), Francisco Piaba (DEM), Ismael Machado (PSDB), Adailton Cruz (PSB) e Hildegard Pascoal (PSL).

Caixa Preta

Já que a promessa de campanha e tão sonhada abertura da caixa preta do transporte público nunca foi cumprida pelo prefeito Tião Bocalom (PP), o jeito vai ser abrir na marra, através da CPI. Um grande acerto da atual legislatura municipal e uma acerto maior ainda da vereadora Michele, que vem atuando de forma aguerrida no parlamento municipal.

Não decolou

Hoje, logo cedo, o senador Petecão (PSD) passou por maus bocados. Ao embarcar em um avião de Brasília com destino à Rio Branco, a aeronave sofreu uma pane e tanto o senador quanto os demais passageiros precisaram ser transferidos para outro avião. No final, deu tudo certo. Mas é bom o senador ficar ligado, se isso for um prelúdio da campanha eleitoral, ele pode não “decolar”.

Trend

A nova trend da vez nas redes sociais é o “e fora do story, você tá bem?”, em referência às pessoas que, como a maioria da população brasileira, estão passando por problemas de ordem pessoal, psicológica ou até mesmo financeira, mas que nos storys do Instagram se comportam como se vivessem em um filme da Disney. Na crista da onda, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) aderiu a tendência, mas claro, com teor político. Na postagem a deputada diz que, com Bolsonaro, a realidade fora dos storys é a gasolina a R$ 8, o gás a R$ 120 e o quilo da carne de segunda por R$ 35. Parece até um filme de terror.

Fora da rota

Acostumada a rodar os municípios do interior, sobretudo os do Juruá, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Jéssica Sales (MDB), saiu um pouquinho da rota e veio até Rio Branco cumprir sua agenda. A emedebista visitou os bairros do Panorama e Apolônio Sales, que segundo a deputada, serão contemplados com a construção de Unidades Básicas de Saúde através de emendas destinadas por ela. A visita foi acompanhada de perto pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima.