Pelo 29 pessoas morrem em acidente com ônibus no Peru; 29 corpos foram recuperados

Acidente ocorrido no início desta tarde de terça-feira (31) deixou pelo menos 29 mortos e outros 22 feridos, em Lima, no Peru. Um ônibus com mais de 63 passageiros despencou num precipício de uma estrada que liga Lima à região da Serra Central, perto de Matucana, 60 quilômetros ao norte da capital, informou a polícia rodoviária peruana. Não há informações de brasileiros entre as vítimas.

“Foram recuperados 29 corpos até agora, estamos à espera da chegada de uma grua” para deslocar o ônibus, informou o major Freddy Loarte, que dirige o resgate e é comissário de San Mateo, município próximo do local do acidente. O saldo inicial era de 17 mortes, mas depois passou para 26 e agora para 29.

O veículo transportava 63 passageiros e saiu de Huánuco (300 km ao nordeste da capital) com Lima como destino final. O ônibus colidiu com uma rocha e caiu em um abismo de quase 200 metros de profundidade, na direção da bacia do rio Rímac. As equipes de emergência levaram 22 feridos para hospitais de Matucana e Chosica, as localidades mais próximas.

Este foi o terceiro acidente com serviços de transporte que deixou muitas vítimas nos últimos dias. No domingo (29), pelo menos 20 pessoas morreram na colisão entre duas embarcações em um rio da Amazônia peruana. Dois dias antes, um ônibus caiu em um barranco em uma rodovia do sudeste do país e matou 17 pessoas.