Penarol goleia o Atlético-AC, se recupera na Série D

Sob forte calor em Itacoatiara, quem começou melhor na partida foi o Penarol. Antes do primeiro minuto quase abriu o placar. Diego Vitor, uma das novidades na escalação, recebeu livre na frente, mas chutou para fora.

A resposta do Atlético-AC veio somente aos 12, com um chute de Edinaldo, que fica na defesa do goleiro Bruno Fuso. Mas depois o Penarol resolveu pressionar mais forte.

Primeiro em dois lances aos 15, com chute de Railson defendido pelo goleiro Luiz Miller e depois com Sidney batendo para fora.

Mas, aos 16, o Galo não teve sorte e o Leão da Velha Serpa conseguiu abrir o placar. PH recebeu na área, cortou o zagueiro e bateu cruzado. Miller defendeu, mas não conseguiu pegar o rebote de Wallace: 1 a 0 Penarol.

O gol parece que abalou os jogadores do Galo, que viram o Leão da Velha Serpa continuar melhor na partida. Gleisinho teve uma chance aos 23 e ficou na defesa do goleiro. Depois, aos 28, Clebson Boca recebe na direita, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Diego Vitor, mas ele bateu para fora.

Aos 32, novamente Diego Vitor recebeu na frente, mas chutou para fora. A única chance que o Galo Carijó poderia marcar veio aos 33, com cruzamento para Daniego livre na área.

Mas ele tentou bater de primeira e furou. Depois Wallace ainda teve uma outra chance aos 38, mas Miller salvou novamente.

Porém, no mesmo minuto, Gleisinho recebeu na frente, o goleiro Miller escorregou, e o atacante do Penarol fez o segundo do time. O Penarol ainda teve uma outra chance clara com Diego Vitor, que recebeu na frente, mas bateu para fora aos 43.

Segundo tempo

O técnico Zé Marco, do Galo, fez três alterações no intervalo para tentar mudar o panorama do jogo. Mas quem voltou melhor novamente foi o Penarol. Logo aos dois minutos teve uma chance com PH, mas ele foi travado no momento do chute.

O Atlético reage, tem mais a posse de bola, mas não conseguia criar chances claras. Com isso, o Penarol passa a chegar mais.

Aos 10 com Diego Vitor, que se enrolou e não conseguiu chutar de frente para o gol. Depois o Galo Carijó teve duas boas chegadas. Uma com Luis Henrique pela direita, aos 14, e outra com Marcelo Pano, pela esquerda, aos 15. Na primeira a zaga corta e na segunda o goleiro defende.

