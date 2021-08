Perfil de rede social em Sena Madureira expõe pessoas e caso vai parar na polícia; saiba a pena

Várias pessoas compareceram a Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, para registrar um Boletim de Ocorrência contra uma página no Instagram, que nesta segunda-feira (09) postou mensagens caluniosas e difamatórias envolvendo seus nomes e de familiares.

Após tomar conhecimento dos fatos, o Delegado da Cidade, Dr. Marcos Frank salientou que abrirá uma investigação para identificar os administradores da conta, e quais as pessoas que enviaram as mensagens. Ele ainda destacou que solicitará do próprio Instagram os dados referentes a página, no intuito de chegar aos autores dos crimes virtuais.

Vale destacar que de acordo com o código penal brasileiro, a pena para o crime de difamação é de três meses há um ano de detenção, ou pagamento de multa. Cabendo ainda uma indenização por danos morais.

Com os prints e os demais materiais em mãos, a Polícia Civil da cidade fará um rigoroso processo investigatório, objetivando identificar e punir o responsáveis. No município, a expectativa pela identificação dos criminosos é grande.