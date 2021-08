Perpétua Almeida se reúne com prefeito Jerry Correia e anuncia investimentos para Assis Brasil

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) esteve nesta sexta-feira,13, no município de Assis Brasil, localizado na fronteira com o Peru.

Acompanhada do presidente estadual do PCdoB, Eduardo Farias e dos vereadores Moira e Sabiá Cunha, também do PCdoB, a parlamentar conversou com lideranças locais, e comerciantes.

Em encontro com o prefeito Jerry Correia (PT), Perpétua colocou o mandato à disposição de Assis Brasil e anunciou importantes investimentos para melhorar a condição de vida da população local.

Só este ano, a parlamentar destinará emendas para a produção local, como máquina de secagem de grãos, trator, caminhão, além de dois pontos de internet, que devem ser instalado em setembro.

“Nosso compromisso é com a população do Acre. Sempre destinamos emendas para a área da produção, porque como sempre digo: quando o campo não planta, a cidade não janta. A produção gera emprego, renda e movimenta a economia local”.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a atenção dada ao município e falou da importância dos investimentos na cidade.

“Nós só temos de agradecer atenção que a deputada Perpétua tem dado a esse município, eu nem era prefeito e ela já tinha destinado emendas para cá. Agora vamos colher os frutos dessas emendas, tanto na instalação do sistema de internet, que contempla a zona urbana e rural, quanto aquisição de equipamentos agrícolas. Essas coisas têm um efeito imediato na vida de quem mais precisa. Estou muito feliz de ter esse olhar carinhoso da deputada por nossa Assis Brasil”, disse o prefeito.

Além desses investimentos, a parlamentar anunciou emendas do orçamento de 2022 que serão destinadas ao Esporte.