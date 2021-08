Perpétua diz que Bolsonaro precisa baixar tarifas: “Não está nem aí pra isso”

O presidente Jair Bolsonaro precisa assumir suas responsabilidades e agir para que haja redução nos preços da gasolina, da energia elétrica e em produtos comestíveis, como arroz e carne, que estão ameaçados de sumir da mesa dos brasileiros. A opinião foi manifestada na tarde desta terça-feira (18) pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), em discurso na tribuna da Câmara.

Ela disse que o presidente, até o momento, só se preocupa com coisas que de fato não deveriam lhe dizer respeito, como os peidos de processos de impeachment de ministro do Supremo tribunal Federal ou do voto impresso. “Estamos no oitavo mês do ano e já houve nove aumentos de gasolina. Lá no Acre, já falam em novo aumento nas tarifas de energia elétrica. Definitivamente, o povo não tem dado conta de comer e pagar energia. E o presidente não está nem aí para isso”, denunciou.