Petista Jonas Lima declara apoio ao MDB em 2022 e alfineta: ‘Se Gladson não puxar o tapete’

Nesta quarta-feira (4), o deputado estadual Jonas Lima (PT), revelou que deve apoiar a deputada federal Jéssica Sales (MDB), para o Senado nas eleições em 2022. A declaração foi feita durante a sessão da Assembleia Legislativa.

O motivo é o apoio que a deputada está dando para Mâncio Lima, onde o petista mora, que destinou R$ 2,5 milhões em emendas para o cultivo do café no município do Juruá.

“Eu tenho fé que ela vai para o Senado, mas acho que o Gladson vai puxar o tapete dela, mas se não puxar, vai ficar melhor para mim. Vou deixar registrado aqui”, disse.