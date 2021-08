PicPay oferece mais de 220 vagas de emprego com possibilidade de trabalho Home Office

Se você procura por uma vaga de emprego neste tempos, saiba que Home Office é a melhor opção, pois ficar em casa é a forma mais segura de se prevenir do coronavírus, e você também não vai precisar parar de trabalhar! Confira as mais de 220 oportunidades abertas pelo PicPay para candidatos de ensino médio técnico e superior no estado de São Paulo e cadastre o seu currículo.

Fazer todos os seus pagamentos de forma simples e rápida. Na nossa plataforma PicPay dá para enviar e receber dinheiro, fazer um Pix, pagar boletos, estabelecimentos, comprar crédito para o celular, para games online e muito mais. Tudo isso direto do celular.