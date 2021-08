PM apreende espingarda e sete cartuchos recarregados na zona rural de Sena 

No começo da noite deste domingo (22), a Polícia Militar de Sena Madureira recebeu uma denúncia referente à direção perigosa e ameaça aos moradores do ramal do 15, região do Cassirian. Ao fazer o deslocamento, os PMs se depararam na entrada do ramal com três indivíduos em fundada suspeita, sendo realizadas revistas nos mesmos.

Com o trio nada de ilícito foi encontrado, porém, um pouco mais adiante do ramal os policiais localizaram uma espingarda, calibre 28, com sete cartuchos recarregados. Nenhum dos três assumiu a propriedade da arma, mesmo assim, estão sendo investigados.

A arma de fogo e os cartuchos foram entregues na Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.