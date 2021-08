PM apreendeu mais de 50 armas em três municípios do Acre

O 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre, com abrangência nas cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, vem combatendo com firmeza o porte ilegal de arma de fogo. Nesses três municípios que integram a Regional Purus, somente neste ano já foram apreendidas 51 armas de fogo, número bem maior do que o registrado durante todo o ano de 2020.

Nesse contexto, foram retiradas das mãos dos infratores: revólveres, escopetas, rifles, espingardas e até mesmo pistolas. “São armas que poderiam ser utilizadas em crimes contra à vida (homicídio e tentativa de homicídio) ou até mesmo em assaltos. Com essas apreensões, a PM vem agindo de modo a prevenir tais crimes”, destacou o tenente Fábio Diniz.

Algumas armas foram apreendidas também na zona rural, durante operações desenvolvidas pela Polícia Militar. “Esse trabalho vai continuar sendo cada vez mais intensificado e esperamos contar também com o apoio da população no sentido de denunciar os infratores”, completou.

TOTAL DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS NA REGIONAL PURUS EM 2021

Sena Madureira: 46

Manoel Urbano: 03

Santa Rosa do Purus: 02