Polêmica: trisal acreano abre o jogo e detona perfil do Tinder e swing; saiba tudo!

A sargento da Polícia Militar do Acre, Alda Radine, usou suas redes sociais para desabafar sobre um perfil fake criado no Tinder, aplicativo de relacionamento com imagens do trisal acreano. Alda desabafou sobre o perfil criado que leva sua imagem e a dos companheiros.

Nos stories, a policial acreana comenta que ela e os parceiros não possuem o app nos celulares e pede para os seguidores denunciarem o perfil. Alda ainda comenta sobre a expectativa frustrada das pessoas que marcam encontro com o perfil falso: “Que absurdo, as pessoas não têm limites mesmo”.

Alda Radine ainda comentou sobre o convite para fazer publicidade para um perfil de swing. “Não sei nem pra onde vai. Se eu não prático não indico”, comentou.

Veja o vídeo na íntegra: